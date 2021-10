Giulia Provvedi sulla rottura da Pierluigi Gollini e i rumor di un flirt con Francesco Sole

Protagonista di un bel servizio dell’ultimo numero di Novella 2000, in cui è stata fotografata con un look piuttosto trasgressivo da Micol Ronchi, Giulia Provvedi si è raccontata al nostro Victor Venturelli.

La più “impulsiva” del duo Le Donatella ha affrontato il tema caldo dell’amore, rivelando di essere cambiata. Se un tempo preferiva la versione più travolgente di quel sentimento, oggi tiene molto di più alla serenità. Basta coi colpi di testa, che l’avrebbero portata in capo al mondo con la dolce metà del momento. Ora, quello che più conta è il suo lavoro e una vita equilibrata, per cui trovare un uomo divertente, rassicurante, e soprattutto autonomo.

Fino a qualche tempo fa ci aveva provato con il calciatore Pierluigi Gollini, accanto al quale è rimasta per tre lunghi anni. La storia, sempre viva e a tratti tormentata, si è conclusa nel 2020 con rammarico di entrambi, scopertisi diversi proprio là dove più contava.

“Ero innamoratissima di lui. È stata la mia storia importante, quella in cui abbiamo parlato di futuro. Poi non ci siamo incastrati ed è finita. È stata una bella batosta, sono stati tre anni bellissimi, ci vogliamo ancora molto bene, ci supportiamo.

Dopo una relazione così importante bisogna avere il tempo di metabolizzare e non sono quella che ha voluto tuffarsi tra le braccia di qualcun altro per non vivere dei momenti di malinconia”.