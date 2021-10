2 Denis Dosio su Onlyfans

Come molti altri volti dello spettacolo prima di lui, anche Denis Dosio ha vinto la pruderie e aperto un profilo a pagamento su Onlyfans.

Il sito, che offre contenuti per adulti sottoscrivendo un abbonamento, è balzato in cima ai più cliccati solo negli ultimi anni. Qualcuno lo usa per caricare materiale inedito su performance di vario genere, non necessariamente a sfondo bollente. Per altri, come per gli attori di film a luci rosse, si è invece trasformato nella sola fonte di guadagno… E che guadagno!

Il nostro Armando Sanchez ha sentito il giovane influencer romagnolo, che presto rivedremo in TV come protagonista di un nuovo programma, indagando su cosa lo abbia spinto verso questa avventura.

Nel corso dell’intervista, Denis Dosio svela anche qualche retroscena sull’inaugurazione del suo profilo Onlyfans, e quale ruolo il fratello Manuel abbia nel progetto.

Un luogo dove sfogarsi senza pregiudizi

Come mai aprire una pagina sul sito Onlyfans?

“Non c’è nulla di male, era da tempo che volevo farlo… Credo sia giusto avere un contatto intimo e diretto con i miei follower. Tanta gente mi chiede di parlare, vogliono sfogare le loro ansie, anche dal lato sessuale. Il mio intento è creare un club privato dove le persone possono esporsi liberamente. Onlyfans dà la possibilità alla gente di interloquire con noi. Ci sono tante ragazze e ragazzi che non riescono a parlare di sessualità con i propri genitori, cercherò con la mia piccola esperienza di dare qualche consiglio. Si crea quindi una vera community dove si è liberi di fare qualsiasi cosa senza pregiudizi”.

Insomma, non solo una fonte di materiale provocante e sensuale, ma quasi un servizio di terapia collettiva, in cui confidarsi e richiedere qualche dritta su come fare l’amore.

Sulla qualità di foto e video più spinti, ad ogni modo, Denis Dosio puntualizza:

“Non mancheranno le mie foto di nudo, e anche video molto provocanti. Sarà un nudo artistico, che ovviamente non va mai a sfociare nella pornografia. Sono due cose diverse. Nelle più importanti accademie d’arte si insegna a dipingere il corpo senza veli. Inoltre, molto probabilmente pubblicherò anche qualche mio video privato dalla mia galleria sul cellulare. Più di questo non posso rivelare, altrimenti finisce la sorpresa…”

Ma quale effetto ha avuto per ora la notizia del suo arrivo sulla piattaforma per adulti? È proprio Denis Dosio a farcene un’idea…