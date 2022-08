1 Il bacio di Ron Moss a Giulia Salemi

In queste ultime ore si sta parlando molto di Giulia Salemi e di Pierpaolo Pretelli. Poche ore fa infatti l’ex Vippone ha festeggiato il suo compleanno, tuttavia su Instagram non è arrivata nessuna dedica da parte della sua fidanzata. A quel punto i fan hanno iniziato a preoccuparsi, tuttavia sembrerebbe che tra i due tutto stia funzionando a meraviglia. Nonostante non ci sia stato alcun movimento social infatti la coppia ha trascorso questa importante giornata insieme e non è mancata anche una piccola festa. Nel mentre Dagospia ha lanciato la bomba: pare infatti che Giulia e Pierpaolo siano prossimi al matrimonio! Ecco cosa si legge sul noto portale:

“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge che speriamo non cerchi dì ammaliarlo”.

Nelle ultime ore come se non bastasse è diventato virale un video che vede protagonista proprio l’influencer. A partecipare alla festa di compleanno di Pierpaolo Pretelli infatti a sorpresa è stato anche Ron Moss, celebre attore che per anni è stato nel cast della soap opera Beautiful. Al momento del taglio della torta però proprio l’ex volto di Ridge Forrester ha dato un inaspettato bacio a Giulia Salemi, che a quel punto è rimasta sorpresa dall’accaduto. Ecco il video che in queste ore sta facendo il giro del web:

Ron Moss bacia Giulia Salemi pic.twitter.com/j8UgLKch0n — disagiotv (@disagio_tv) August 1, 2022

Nel mentre in questi giorni per l’ex Vippona è arrivata una grande opportunità lavorativa. Giulia infatti è stata conduttrice del Giffoni music concept al Giffoni Film Festival, e proprio in queste ore sui social ha parlato di questa bellissima esperienza. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.