1 Cosa sta accadendo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

È ormai trascorso un anno e mezzo da quando Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione. Come è noto i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5 e a poco a poco si sono avvicinati e innamorati. Dopo la fine del reality show la coppia ha iniziato a conoscersi in maniera approfondita e da quel momento non si è mai lasciata. In questi mesi così Giulia e Pierpaolo si sono mostrati complici, affiatati e innamoratissimi, e ancora oggi tutto prosegue nel migliore dei modi tra loro. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Proprio nella giornata di ieri Pretelli ha festeggiato il suo compleanno, tuttavia inaspettatamente non è arrivata nessuna dedica social da parte della Salemi.

A quel punto i più hanno iniziato a preoccuparsi. Tuttavia i fan possono dormire sogni tranquilli. La coppia infatti ha trascorso insieme questi ultimi giorni, e nonostante non ci sia stata alcuna dedica su Instagram, tutto prosegue ancora a meraviglia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Proprio in queste ore infatti a lanciare un’indiscrezione bomba è stato Dagospia. Secondo il noto portale infatti i due ex Vipponi sarebbero in procinto di sposarsi! Questo quello che si legge in merito:

“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge che speriamo non cerchi dì ammaliarlo”.

#prelemi

Io mi sono affezionata troppo a queste 2 personcine qui 🥺🥺✨️ pic.twitter.com/45nTDfAhci — Francesca (@Frances87437222) August 1, 2022

Che dunque stiano per arrivare i fiori d’arancio per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Nel mentre poche ore fa l’influencer ha parato dell’esperienza al Giffoni Film Festival. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.