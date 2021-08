1 GF Vip Party: Gaia Zorzi e Giulia Salemi conduttrici

Il 13 settembre 2021 dovrebbe prendere il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ormai ci siamo quasi. Mancano davvero pochissimi giorni alla partenza e sembra che stiano uscendo indiscrezioni sempre più certe riguardo ai concorrenti che vedremo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ma non finisce qui. Abbiamo novità, questa volta sicure, per quanto riguarda chi presenterà il GF Vip Party su Mediaset Infinity. Se l’anno scorso l’onore era toccato a Valeria Angione e Andrea Dianetti, quest’anno vedremo calarsi nel ruolo di conduttrici Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

A rivelarlo, come riporta anche il sito Isa e Chia, il settimanale Chi. Ecco, infatti, quanto ha riportato la rivista diretta da Alfonso Signorini:

Sorride Giulia Salemi che ritroveremo a commentare sui social i nuovi inquilini a GF Vip Party, l’emanazione web del GF Vip trasmessa sul portale di Mediaset Infinity. In coppia con lei un altro volto nato, di riflesso, proprio dalla scorsa edizione del programma: quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso.

Nei mesi passati si ipotizzava che la sorella di Tommaso potesse entrare nella casa del Grande Fratello. Sembrava, infatti, che Signorini la volesse fortemente. Alla fine, però, non sarà così. Non tutto è perduto. I due hanno evidentemente raggiunto un accordo e i fan la potranno vedere due sere a settimana, prima della messa in onda su Canale 5, sulla piattaforma Mediaset Infinity con l’influencer italo-persiana.

Quest’ultima, infatti, si prepara alla nuova avventura dopo aver fatto il ritorno in Italia in seguito a una vacanza in Grecia con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Anche quest’ultimo, inoltre, lo vedremo in televisione nel cast di Tale e Quale Show. Tra i già citati non mancherà anche il ritorno sul piccolo schermo di Tommaso Zorzi, il quale sarà un giurato nella versione italiana di Drag Race su Real Time. I due Zorzi, quindi, saranno molto impegnati in autunno. Rivediamo, intanto, alcune dichiarazioni fatte da Gaia sul fratello…