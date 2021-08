1 Spunta la lista dei presunti concorrenti

Il Grande Fratello Vip 6 sta scaldando i motori. Il 13 settembre, infatti, partirà la nuova edizione del reality show di Canale 5, condotto per la terza volta di fila da Alfonso Signorini. In questi mesi, già a partire dalla fine della stagione precedente, è cominciato il toto nomi sui possibili concorrenti che varcheranno la Porta Rossa di Cinecittà.

Ebbene nella tarda serata di ieri Deianira Marzano, attraverso le sue storie di Instagram, ha annunciato la lista di quelli che saranno i presunti protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Un cast variegato. Ce n’è davvero per tutti i gusti e di ognuno di loro si è tanto parlato in questo periodo, chi più chi meno. Secondo quanto scritto dall’influencer partenopea vedremo infatti Giucas Casella, Anna Lou Castoldi (la figlia di Asia Argento e Morgan) e ancora Katia Ricciarelli, prima concorrente ufficializzata come vedremo.

Tra gli altri in lista al Grande Fratello Vip 6 dovrebbero figurare anche tre Pricipesse etiopi, Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge, Jo Squillo e Tommaso Eletti, che di recente abbiamo visto tra i fidanzati dell’ultima edizione di Temptation Island. Ancora rivedremo il ritorno di Francesca Cipriani, più carica che mai, Massimiliano Mollicone, Andrea Casalino e Carmen Russo. Nell’elenco Sophie Codegoni (ufficializzata da Alfonso Signorini), Raffaella Fico, Ainette Stephens, Manila Nazzaro, Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Davide Silvestri.

Questi dovrebbero essere quindi tutti i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

Storia Instagram di Deianira Marzano

Sebbene praticamente quasi tutti devono essere confermati da Alfonso Signorini, tra questi due sono stati resi ufficiali. Parliamo di Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Entrambe, oltretutto, hanno rilasciato delle dichiarazioni prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 6…