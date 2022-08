Il gossip su Giulia Salemi

In queste ore si è parlato spesso di Giulia Salemi. Secondo Dagospia infatti l’influencer sarebbe prossima al matrimonio con Pierpaolo Pretelli, che proprio nella giornata di ieri ha festeggiato il suo compleanno. Questo quello che si legge sul noto portale:

“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge che speriamo non cerchi dì ammaliarlo”.

Ma se per Pierpaolo Pretelli si sono aperte le porte del GF Vip Party, sembrerebbe che anche per l’influencer stiano per arrivare grosse novità. Oltre alla nuova edizione di Salotto Salemi infatti Giulia Salemi potrebbe arrivare al GF Vip 7 con un ruolo del tutto inedito! A svelare la notizia è stato in esclusiva Pipol Tv, che ha fatto sapere che l’ex Vippona potrebbe avere un compito rilevante all’interno dello studio. Giulia infatti potrebbe avere un ruolo nel backstage, dove dovrebbe incontrare e intervistare i Vipponi che settimana dopo settimana verranno eliminati dal gioco. Questo quello che si legge in merito:

“Al momento è solo un rumors ma pare che Giulia Salemi, nel prossimo Grande Fratello Vip; potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati. Questo rumors al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi”.

Precisiamo tuttavia che al momento si tratta solo ed esclusivamente di rumor e al momento non c’è nessuna certezza in merito al ruolo che potrebbe avere Giulia Salemi al GF Vip 7. Nelle prossime settimane però potrebbero arrivare news certe, soprattutto per quanto riguarda il cast di Vipponi, di cui si sta tanto discutendo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.