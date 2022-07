1 Giulia Salemi al centro della polemica

Sono anni ormai che Giulia Salemi è una delle influencer più amate e seguite sui social. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare infatti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha saputo conquistare il cuore del pubblico e proprio le sue due partecipazioni al reality hanno contribuito al successo attuale. Proprio durante la quinta edizione del programma Giulia ha anche trovato l’amore, al fianco di Pierpaolo Pretelli. Ancora oggi tutto procede a gonfie vele per la coppia, e sono già in molti ad attendere il momento in cui i due decideranno di compiere il grande passo. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web e che coinvolge proprio la Salemi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

In questi giorni a Milano si è tenuto un evento con protagonista Selena Gomez, e numerose influencer hanno avuto modo di partecipare. Anche Giulia è riuscita ad avere l’opportunità di incontrare la cantante, scambiando due chiacchiere con lei. Successivamente l’ex Vippona ha anche postato il video del momento sui suoi social, ma qualcosa ha scatenato le critiche di alcuni utenti.

Nel filmato condiviso da Giulia Salemi, vediamo l’influencer accarezzare dolcemente Selena Gomez, mentre le dice: “Che amore che sei”. Questo gesto tuttavia non è piaciuto ai più, e diverse persone sul web hanno criticato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Questo il momento dell’incontro tra Giulia e Selena:

Attualmente la Salemi non ha ancora replicato alle critiche del web. Non è escluso tuttavia che nelle prossime ore possa intervenire per dire la sua. Qualche giorno fa intanto l’influencer ha commentato l’arrivo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.