Giulia Salemi, un utente allude a un tradimento di Pierpaolo: lei risponde (VIDEO)

La risposta di Giulia Salemi a chi dice che Pierpaolo l'ha tradita

Ieri Giulia Salemi ha aperto sul suo profilo Instagram un box domande a cui ha risposto attraverso alcune storie nelle varie fasi della giornata. E quando sei un personaggio famoso si sa che puoi avere anche molti hater. A tal proposito, con un box domande aperto puoi ritrovarti di tutto. C’è chi ti fa domande serie, chi divertenti, chi ti fa complimenti, ma anche chi ti lascia commenti cattivi o domande totalmente fuoriluogo.

Anche alla Salemi è successo questo ieri (come presumiamo purtroppo le succeda altre volte). Cosa fare in questi casi? Sicuramente il modo migliore è ignorare, perché magari alla fine le persone si stancano di non essere prese in considerazione. Ma a volte, dipende dalla giornata, può essere interessante assecondare l’altra persona, ma dare una bella risposta che zittisce.

E così Giulia Salemi ieri lo ha fatto rispondendo ad una domanda di un utente che alludeva ad un tradimento da parte di Pierpaolo Pretelli, suo fidanzato. La domanda era la seguente: “Sei così certa che il tuo uomo sia innamorato di te, sicura non ti tradisca visti i suoi cambiamenti?”. Non sappiamo bene di quali cambiamenti stia parlando l’utente, ma comunque Giulia ha deciso di rispondere.

E per farlo ha chiesto al diretto interessato: “Amore, tu sei sicuro di essere ancora innamorato di me e che non mi tradisci?”. E Pierpaolo ha risposto: “Certo”. Un “certo” ribadito dalla stessa Salemi la quale ha deciso di concludere il video con il dito medio alzato. Chiaro no?

Giulia Salemi risponde a chi allude ad un tradimento di Pierpaolo pic.twitter.com/wLKCxd3exE — disagiotv (@disagio_tv) July 12, 2022

