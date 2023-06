NEWS

Nicolò Figini | 7 Giugno 2023

GF Vip 7

Il rumor su Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria

Ieri sera Alberto De Pisis ha festeggiato il suo 33esimo compleanno e accanto a lui ha voluto diversi amici, tra i quali anche i suoi ex compagni d’avventura al Grande Fratello Vip 7. Tra questi, per esempio, possiamo citare Tommaso Zorzi ma anche Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo si è presentato senza Antonella Fiordelisi, la quale era a casa a preparare la valigia.

Inoltre, l’ex vippone pare non sia riuscito a salutare Giulia nonostante ci abbia provato. A diffondere l’indiscrezione sui rapporti tesi tra loro ci ha pensato Amedeo Venza tramite il suo profilo Instagram. All’interno delle sue Stories ha scritto:

“Aria tesa a un compleanno dove sono stati invitati diversi protagonisti del GF Vip. Nello specifico, pare che Edoardo Donnamaria, arrivato solo per fare gli auguri al festeggiato, abbia provato a salutare Giulia Salemi senza essere ricambiato.

Alcuni dei presenti fanno sapere che in effetti Giulia non ha voluto salutare Edoardo per via di alcune allusioni che lui aveva fatto mesi fa nella Casa”.

Che cosa ci sia di vero in tutto questo non possiamo dirlo con certezza. Si tratta solo di un rumor e potremo sapere la verità solamente se i diretti interessati decideranno di parlare in prima persona. Di conseguenza, dobbiamo prendere tali informazioni con le pinze.

Durante il GF Vip 7, infatti, Giulia Salemi era colei che si occupava di leggere i tweet del web e analizza il pensiero degli utenti. Tra il serio e l’ironico, in una di queste occasioni, Edoardo le aveva detto:

“Stai attenta Salemi, attenta che qua è n’attimo che uno sbrocca. Poi se mi incazzo e bevo un pochettino le cose non me le tengo più”.

