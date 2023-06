NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Giugno 2023

Rosa Perrotta scatena l’indignazione del web

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Rosa Perrotta. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come ben sappiamo solo qualche giorno fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha festeggiato i sei anni di amore con Pietro Tartaglione. Sui social è così arrivata una dolce dedica che ha emozionato il web. Rosa ha infatti affermato: “6 anni fa succedeva :’MI MERITO UN AMORE CHE SI CHIAMI PIETRO’. 6 anni dopo cantiamo una canzone in macchina, ci emozioniamo e corriamo con gli occhi lucidi a casa dai bambini. Boh, credeteci, litigate, odiatevi, ditevi le peggiori cose…ma non smettete mai di crederci. +6”.

In questi giorni così Rosa e Pietro, insieme ai loro due figli, hanno deciso di trascorrere un weekend di relax a Lugano. A un tratto però è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. La coppia si è infatti fermata a pranzare in un locale che si trova nella piazza centrale della cittadina, e a quel punto hanno ordinato dei semplici toast e delle piadine, più qualche bibita.

Il conto tuttavia è risultato essere decisamente salato, al punto che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno speso quasi 150 euro. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha così condiviso sui social lo scontrino del pranzo, facendo notare come, secondo il suo punto di vista, il conto fosse un po’ troppo alto, considerata l’ordinazione fatta.

A quel punto il web si è letteralmente diviso. Mentre in molti si sono trovati d’accordo con Rosa, tanti altri hanno fatto notare come i prezzi siano in linea con gli altri locali del posto. In più alcuni hanno sottolineato come la vita in Svizzera sia più cara rispetto all’Italia, e non c’è dunque da stupirsi del conto salato.