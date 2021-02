Da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda sabato 27 febbraio. Come ormai accade a quasi tutti i concorrenti uscit dal reality, anche lei ha rilasciato alcune dichiarazioni alla conduttrice del programma.

Parlando della sua vita privata, l’intervista ha poi riguardato anche la sua esperienza (per la seconda volta) al Grande Fratello. E quindi ha spiegato le dinamiche che si sono create. A tal proposito, l’influencer ha raccontato quanto sia rimasta delusa da Tommaso Zorzi dopo che lui, a seguito di litigi e nomination, le ha detto che tra loro non c’era una vera amicizia.

Io e Tommaso eravamo amici. O meglio, io lo reputavo tale, ma dopo certe situazioni qualcosa è cambiato. L’ho preso da parte e lui con lucidità mi ha detto che non ero sua amica. Anzi mi ha rivelato che per lui ero una conoscenza. Mi ha fatto strano perché in 7 anni abbiamo condiviso tanti momenti. Devo accettare la realtà e non vivere di aspettative.