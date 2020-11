Giulia Salemi parla di Pechino Express, ma il Grande Fratello la richiama

1 Nella casa, Giulia Salemi parla della sua avventura a Pechino Express, tuttavia gli autori del Grande Fratello Vip la richiamano: ecco cosa è accaduto

Sono trascorsi pochi giorni da quando Giulia Salemi ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, ma la blogger si è già ambientata a pieno. Tuttavia come ben sappiamo non è la prima volta che l’influencer prende parte ad un reality. In passato infatti la Salemi ha partecipato non solo a Pechino Express, dove ha gareggiato con sua madre Fariba, ma anche alle terza edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conquistato il cuore del pubblico. Proprio in queste ore però è accaduto qualcosa che agli occhi attenti del web non è sfuggito. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto quello che è successo.

Chiacchierando con alcuni suoi compagni, Giulia Salemi ha parlato della sua partecipazione a Pechino Express, descrivendola come un’esperienza unica e straordinaria. Queste le sue affermazioni in merito:

“Pechino è un reality stupendo, ti cambia la vita”.

Tuttavia pochissimi secondi dopo gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno chiamato Giulia Salemi in confessionale. A quel punto in molti hanno ipotizzato che la blogger sia stata ripresa per aver parlato di Pechino Express. Ma cosa ha spinto gli utenti a fare tali ipotesi? Tornata in casa la Salemi ha fatto una battuta ironica, che ha fatto sospettare al web che sia accaduto qualcosa in confessionale. Queste le parole di Giulia:

“Allora ragazzi, il GF è l’esperienza più bella della vita, il GF e basta, nessun altro reality”.

Che dunque Giulia Salemi sia stata davvero ripresa per aver parlato di Pechino Express? Non resta che attendere per vedere se in futuro la blogger torni a parlare dell’adventure game.