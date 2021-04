1 La proposta di Giulia Salemi

Giulia Salemi è stata una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una volta uscita dal reality può finalmente godersi non solo l’amore per Pierpaolo Pretelli (conosciuto nella Casa), ma può valutare le numerose opportunità lavorative che si stanno presentando. Una di queste, come ben sappiamo e vedremo in seguito, è Salotto Salemi, nuovo format in onda da questa sera su Mediaset Play. Senza dimenticare, ovviamente, anche la nuova linea di costumi.

Intanto Giulia Salemi, nel corso di un’intervista a Super Guida TV ha parlato delle trasmissioni che le piacerebbe fare prossimamente: “Ci sono tanti programmi che mi piacciono e che in futuro mi piacerebbe sperimentare. Vorrei approdare alla conduzione di un format basato sulle interviste perché amo parlare e intrattenermi con le persone”.

E a. proposito di reality, Giulia ha lanciato una proposta ad Alfonso Signorini, già al lavoro per il GF Vip 6. All’influencer, infatti, non dispiacerebbe ricoprire il ruolo di opinionista:

“Non so se mi piacerebbe partecipare nuovamente ad un reality. Per ora due edizioni del Grande Fratello Vip e Pechino Express bastano e avanzano. L’opportunità per farmi conoscere l’ho avuta e ora mi piacerebbe sperimentare la conduzione. Mi divertirei molto a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip perché sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa. Se mi venisse proposto accetterei volentieri. Sarebbe un ruolo inedito per me”.

Che Alfonso Signorini possa farci un pensierino? Intanto, come dicevamo, Giulia è pronta a tornare con il nuovo programma Salotto Salemi. Sempre al noto sito ha rilasciato qualche anticipazione…