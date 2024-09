Al quinto mese di gravidanza, Giulia Salemi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nel programma ha raccontato le sue emozioni per questo periodo in continua evoluzione. E ha rivelato anche il sesso del futuro nascituro e quando nascerà. Ecco cosa ha detto.

Giulia Salemi in attesa di un maschio: ecco quando nascerà

Nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo, in onda oggi sabato 7 settembre, è stata ospite Giulia Salemi. La showgirl ha fatto sapere tempo fa di essere incinta, quindi lei e il compagno Pierpaolo Pretelli diventeranno presto genitori (lui per la seconda volta).

Da Silvia Toffanin, quindi, Giulia ha raccontato le sue emozioni in questo periodo in continua evoluzione. Attualmente è al quinto mese di gravidanza ed è una scoperta e un’emozione ogni giorno diversa. Ha detto che lei e il fidanzato hanno voluto questo bambino poiché lei ha detto di essersi sentita finalmente pronta. Lei è più emozionata, mentre lui è più centrata ed esperto avendo già un figlio.

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Giulia Salemi ha anche rivelato quando è prevista la data del parto: “Intorno alla metà di gennaio, sarà Capricorno”. Ma soprattutto l’ex gieffina ha approfittato di questa ospitata per rivelare il sesso del futuro nascituro, che al momento lo sapevano solo lei e Pierpaolo.

Per il “gender reveal”, la Salemi ha optato per quacosa di speciale. Ha fatto mandare sul led di Verissimo un video con immagini di animali in cui ci sono madre e figlio con lo sfondo alternato rosa e blu. Inoltre ha dato un pacchetto a Silvia Toffanin da aprire. Alla fine sul led sono apparsi una serie di cuori ed è diventato tutto di colore blu. Nella scatolina la conduttrice ha trovato un paio di scarpette da bebè azzurre.

E così Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano un maschietto. Ancora non hanno scelto il nome. Lei ha detto che vorrebbe dargli due nomi, ma non ne ha in mente nemmeno uno.