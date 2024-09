Foto sui social per Martina De Ioannon, ex protagonista di Temptation Island e oggi tronista di Uomini e donne. Secodo il regolamento del programma, sarebbe vietato mostrarsi sui social mentre si è sul trono. Ecco cosa è sucesso.

Mosse social per Martina De Ioannon che non potrebbe perché è sul trono

Ancora deve inziare la nuova edizione di Uomini e donne, anche se pare essere stato rimandato l’inizio della messa in onda. L’appuntamento era fissato per lunedì 9 settembre, ma c’è stato uno slittamento probabilmente alla settimana successiva. E si vocifera che accada lo stesso anche per Amici.

Comunque le prime due registrazioni di Uomini e donne ci sono già state e abbiamo saputo che, dopo Francesca Sorrentino, la seconda tronista donna è stata Martina De Ioannon. L’ex protagpnista di Temptation Island ed ex fidanzata di Raul ha quindi iniziato una nuova avventura dal punto di vista sentimentale. La conoscenza con il tentatore Carlo non è andata tra l’altro a buon fine.

Come sappiamo, quando una persona sale sul trono di Uomini e donne dovrebbe disattivare i profili social e non pubblicare niente, a meno che i social non servano per lavoro. Ma a quel punto si può pubblicare solo contenuti inerenti il lavoro appunto. Ma abbiamo notato che Martina è riapparsa sui social proprio in questi giorni.

Come vediamo nelle foto qui sopra, Martina De Ioannon si trova in compagnia di Jenny Guardiano, anche lei ex protagonista di Temptation Island con la quale ha legato molto. Le foto, in realtà, sono state pubblicate da Jenny nelle sue storie Instagram, taggando l’amica e mostrandola in foto. Martina non ha repostato niente per ora, quindi il regolamento non è stato proprio violato. Però la regola sarebbe quella di non mostrarsi sui social, anche tramite profili di parenti e amici. I social possono usarli solo i corteggiatori e le corteggiatrici e quelli del Trono Over.