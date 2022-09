La morte del padre di Silvia e Giulia Provvedi

Giulia e Silvia Provvedi si ritrovano, purtroppo, a far fronte a un grave lutto. Stiamo parlando della morte del padre. A Parlarne sono state proprio loro in prima persona su Instagram. Le due, infatti, hanno pubblicato un’immagine nera con al centro un cuore rosso nella giornata del 14 settembre 2022. Nella descrizione si legge: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Ti ameremo per sempre“. Al momento non sono state rese pubbliche le cause del decesso. Rimaniamo in attesa.

Nel frattempo in tanti hanno fatto le proprie condoglianze alle due ex gieffine del GF Vip 3. Tra questi, per esempio, possiamo citare Teresa Langella, la quale ha ricordato che il padre è il primo amore di ogni figlia. Ma anche Laura Chiatti, la quale ha invitato le sorelle ad avere tanta forze. E Laura Pausini che ha mandato loro un forte abbraccio. Altri volti noti della TV e dei social hanno commentato con un cuore rosso in segno di affetto e rispetto. Per citarne alcuni: Chiara Rabbi, Carlotta Ferlito, Alvin e Martina Hamdy, con loro al Grande Fratello Vip.

Non è mancato l’ultimo saluto di Pierluigi Gollini, ex fidanzato di Giulia Provvedi. Ha commentato il post con due cuori spezzati, in ricordo dell’ex suocero. Questo sarà un periodo molto difficile per Giulia e Silvia Provvedi. in queste ultime settimane anche Emma Marrone sta affrontando una situazione molto simile e inaspettata, ovvero la scomparsa del padre tanto amato.

Sicuramente adesso è giusto che tutti i fan rispettino la loro privacy e lascino loro il tempo di piangere la perdita di una figura così importante con tutta la loro famiglia. Nel frattempo anche noi di Novella 2000 ci stringiamo intorno a loro e facciamo le nostre più sentite condoglianze.

