1 Ritorno di fiamma per Serena Enardu e Pago?

La storia d’amore tra Serena Enardu e Pago per anni è stata argomento di discussione sul web. Come sappiamo infatti l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante hanno vissuto una relazione travagliata e tra alti e bassi diverse sono state le rotture. Solo due anni fa sembrava che i due avessero deciso di mettere un punto definitivo al loro amore, dopo aver affrontato l’ennesima crisi. Da quel momento entrambi hanno cercato di voltare pagina, cercando di lasciarsi il passato alle spalle. In questo periodo però le cose potrebbero essere cambiate.

Poco fa infatti gli amici di Pipol Gossip hanno lanciato una bomba che sta già facendo discutere. Pare infatti che Serena Enardu e Pago siano tornati di nuovo insieme e che da qualche settimana abbiano ripreso a frequentarsi. Tuttavia al momento la coppia avrebbe deciso di non uscire ancora allo scoperto, e di vivere la ritrovata serenità in silenzio. Questo quanto si legge in merito:

“Sono state una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni in tv tra Temptation Island e Gf Vip, due anni fa Pago e Serena Enardu si sono detti addio. Adesso come riveliamo noi di Pipol, i due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento. E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero”.

Pare dunque che sia tornato il sereno tra Serena Enardu e Pago. Nel mentre qualche mese fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato sui social di un episodio sconvolgente che ha lasciato il web senza parole. Rivediamo di cosa si tratta.