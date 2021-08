Giulia Stabile ha fatto una richiesta ai suoi fan e il web si è diviso in due. Scopriamo insieme che cosa è successo in queste ore

La richiesta di Giulia Stabile ai fan

In queste ore Giulia Stabile ha pubblicato un post in cui fa una richiesta ai fan. Su Twitter, infatti, possiamo leggere: “Ehi, sto vedendo che sta girando una foto che mi è stata scattata da qualcuno oggi al mare. Vi posso chiedere di aiutarmi a smettere di divulgarla e se l’avete postata per piacere di eliminarla? grazie in anticipo. Spero capiate”. La fotografia della quale sta parlando, leggendo i commenti dei fan, sembrerebbe una che la ritrarrebbe insieme a Sangiovanni al mare e nella quale lei si vede di spalle in costume.

Sappiamo che la ballerina non è mai stata molto sicura di sé, lo ha affermato lei stessa più volte. Per tale ragione possiamo supporre che non voglia che una foto del genere si diffonda per tutto il web senza il suo volere e la sua consapevolezza. Ovviamente le persone si sono divise, come sempre accade in questi casi. Sotto al post, infatti, per lo più le repliche sono di comprensione. Per esempio vediamo chi dice:

Lola sto facendo di tutto sto contattando fan page in privato sto scrivendo nei commenti che dobbiamo darti rispetto e che devono eliminare quelle foto qualunque sia il motivo, altrimenti segnalo le foto se sarò costretta e questione di privacy.

Tuttavia, esistono anche persone che sotto il post di Giulia Stabile hanno commentato in negativo. Secondo loro, essendo adesso un personaggio pubblico, è normale che certe foto vengano fatte: “Ma dico… Tutti i fanatici che gli danno ragione sono imbarazzanti!!! Se non vuole foto, se gli dà fastidio essere osservata, perché ha fatto un talent nel quale si sa che sarai spesso in primo piano????? Sciocca come ad Amici!!!“.

Voi da che parte state? Pensate anche voi che Giulia Stabile abbia ragione? Oppure credete che abbia ragione l’altra parte del web? Fatecelo sapere e continuate a seguirci per tante altre news.

