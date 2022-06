Giulia Stabile collabora con Netflix

La carriera di Giulia Stabile, dopo la vittoria ad Amici, è in ascesa. Non solo è diventata ballerina professionista all’interno della scuola che le ha dato la possibilità di realizzare il suo sogno, ma ha ottenuto anche un ruolo da conduttrice a Tu Si Quel Vales. Adesso, però, per lei si presenta una sfida che non ha nulla a che fare con il mondo di Maria De Filippi. Stiamo parlando di un suo ruolo in un film d’animazione Netflix. Lei, infatti, presterà la voce a un personaggio de “Il mostro dei mari“.

Il cartone debutterà l’8 luglio 2022 sulla piattaforma streaming e sappiamo già che tra gli altri interpreti troveremo anche Diego Abatantuono (Capitano Crow) e Claudio Santamaria (il cacciatore di mostri Jacob Holland). La pellicola, inoltre, è stata diretta dal premio Oscar Chris Williams. Ma quale parte interpreterà la ballerina? Come riporta anche il sito Quello che tutti vogliono sapere, si tratta della giovane Vedetta dell’Inevitabile. Non parliamo di un ruolo di grande rilievo, ma di un cameo che è pur sempre un ottimo punto di partenza dal quale iniziare a muovere i primi passi.

E di cosa parla “Il mostro dei mari“? Ecco la sinossi ufficiale del film con anche la voce di Giulia Stabile:

In un’epoca in cui creature terrificanti solcano i mari, i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più osannato. Ma quando la giovane Maisie Brumble s’imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l’uomo trova a sorpresa un’alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate ed entrano nella storia.

Non ci resta, quindi, che aspettare l’8 luglio per goderci su Netflix questo lungometraggio animato. In caso di eventuali cambiamenti non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

