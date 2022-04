Giulia Stabile scrive a Carola dopo la sua eliminazione da Amici

1 Il post di Carola Puddu dopo l’eliminazione da Amici

Nella puntata del Serale di sabato 16 aprile di Amici 21 c’è stata una sola eliminazione, ma ha avuto un enorme peso suscitando anche la rivolta del web. Durante questa quinta puntata, infatti, è stata eliminata la ballerina Carola Puddu, che ha perso il ballottaggio con Dario Schirone. Il suo post social, una volta tornata a casa, ha avuto tanti commenti, tra cui quello di Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione del talent.

Dopo le dichiarazioni rilasciate a Witty TV, Carola è tornata su Instagram e ha scritto un lunghissimo post per ripercorrere questi lunghi mesi all’interno della scuola. E nel farlo ha anche ringraziato tutte le persone che fuori da lì l’hanno sempre supportata. Ma soprattutto coloro che lo hanno fatto e le hanno insegnato tanto proprio dentro la scuola. Quindi il messaggio è stato inviato a tutti gli insegnanti e i professionisti del ballo che le hanno dato tanto sia a livello di danza che di approccio psicologico.

“Finisce qua il mio percorso ad Amici. 7 mesi di tanta danza e tante emozioni. Non sono brava con le parole e non ne avrò mai abbastanza per ringraziare tutto lo staff, i maestri, i miei compagni, e voi, che mi avete sempre supportata ed incoraggiata anche nei momenti difficili. Maestro Alberto Montesso e maestra Alessandra Celentano siete stati i miei punti di riferimento, terrò i vostri insegnamenti preziosi nella mia danza come nella mia vita. Anbeta Toromani sei sempre stata un’ispirazione, lavorare in sala insieme a te è stato molto prezioso, grazie. Michele Esposito (questo non lo leggerà subito) ti ho osservato e studiato in sala, ti ammiro per il ballerino e la persona che sei. Spero di riballare con te in futuro.

Ringrazio tutti i professionisti, in particolare Giulia Stabile, Giulia Pauselli, Elena D’Amario, Francesco Porcelluzzi, Umberto Gaudino, Francesca Tocca, Andreas Muller, Simone Nolasco e Nancy Berti. Grazie a voi ho potuto imparare nuovi stili, ho pianto, ho riso, mi sono disperata e anche divertita. Grazie per i vostri insegnamenti. Porterò tutti questi bei ricordi nel mio cuore sempre con me. Forza squadra Zerbi Cele, andate avanti così come vi ho lasciati, siete i miei protetti.”

Tantissimi sono stati i commenti da parte dei fan e delle persone citate nel post. Tra questi c’è stato anche il messaggio di Giulia Stabile che ha avuto parole molto belle nei confronti della ballerina. Ecco cosa le ha scritto…