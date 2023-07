Giulia Stabile e Wax flirt in corso? Ecco la verità sui due ex allievi di Amici

NEWS

Debora Parigi | 29 Luglio 2023

Giulia Stabile

Cosa c’è tra Giulia Stabile e Wax?

Da quando Giulia Stabile e Sangiovanni non sono più una coppia (quindi sono entrambi single) ogni volta che la ballerina esce o si mostra con un ragazzo, tutti pensano che ci sia un flirt in corso. Perché non può esserci solo dell’amicizia tra un ragazzo e una ragazza? Comunque, dopo le voci (mai confermate) su una presunta storia con il ballerino Alessio Cavaliere, adesso arriva il rumor su un altro ex di Amici 22: Wax.

I due sono stati pizzicati insieme all’Old Fashion, un noto locale di Milano, e quindi c’è chi urla allo scoop. In realtà di scoop non c’è proprio niente dato che loro stessi hanno messo una serie di foto e video della serata passata insieme. E con loro c’erano altri due ragazzi, pare amici del cantante. È stata proprio Giulia a mettere una foto di tutti e quattro insieme in discoteca nelle sue storie Instagram.

Segnalazione o meno, qualcuno pensa davvero che Giulia Stabile e Wax si stiano frequentando e non da amici. Premesso che se così fosse non ci sarebbe niente di male, ma comunque da quello che sappiamo tra loro c’è una bella amicizia. La presenza della ballerina a Milano al momento non è chiara, cioè se è solo per vacanza o anche per lavoro. Dalle mosse social viste in questi giorni, sappiamo che ha incontrato Giacomo Czesny. Si tratta di un ex tronista di Uomini e donne che lavora come videomaker. Quello che viene da pensare è che Giulia abbia relizzato qualche lavoro (magari un ADV) girato proprio da lui. E magari essendo nel capoluogo lombardo abbia deciso di passare del tempo con Wax e gli amici di lui.

Un’altra segnalazione invece arriva da un utente che dice di aver visto il cantante e la ballerina insieme a Como. La persona in questione aggiunge che entrambi se la tiravano un po’.

Questa ultima notizia (cioè il fatto che se la tirassero) ci sembra strana, specialmente parlando proprio della Stabile che conosciamo molto bene. Come anche i suoi fan possono confermare, lei è sempre disponibile con tutti coloro che la fermano anche solo per un saluto. È una ragazza molto gentile e sempre grata che nega nemmeno due parole alle persone che la fermano per strada.