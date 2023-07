NEWS

Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez su Discovery?

La vita sentimentale così come quella lavorativa di Belen Rodriguez sono al centro del gossip. Sebbene la conduttrice non abbia mai confermato apertamente la rottura da Stefano De Martino e quale sarà il suo futuro televisivo, in questi giorni non si parla d’altro. Dopo le voci di un arrivo su Discovery, oggi pare invece che la realtà sia ben differente. Ma andiamo per gradi.

Recentemente il giornalista Alberto Dandolo su Dagospia ha parlato di Belen Rodriguez, svelando dove la rivedremo in TV. Sicuri di non ritrovarla a Tú sí que vales e a Le Iene, la conduttrice sembrava essere vicina al passaggio su Discovery. Almeno secondo il sito di Roberto D’Agostino. Sebbene non si sia mai fatto apertamente il suo nome, ma si menzionava una “nota showgirl in cerca di sistemazione dopo l’addio a due trasmissioni“, il pubblico ha subito pensato all’argentina. Si parlava peraltro di una trasmissione “cucita su misura”.

Ma adesso che altre novità abbiamo? A quanto pare non se ne farà nulla e vi spieghiamo il perché. Oggi le notizie che arrivano invece da Pipol TV sembrano essere differenti dalle precedenti. Belen Rodriguez come dicevamo non ha mai confermato il suo passaggio sulla nuova rete e nemmeno Warner Bros. Discovery ha ne ha parlato. Il portale web fa sapere che in realtà pare non esserci alcun format in programma per la presentatrice:

“Nostre fonti, ci hanno riferito che per l’ex conduttrice della trasmissione Le Iene, in realtà non ci sarebbe alcun programma disponibile nel palinsesto TV del gruppo Warner Bros. Discovery”,

La pagina Instagram fa notare anche che a oggi non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra Belen Rodriguez e la rete televisiva e dunque nessun programma in progetto. Il palinsesto poi pare essere già bello ricco di trasmissioni, ma non c’è traccia, al momento, di Belen.