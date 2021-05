Giulia parla del futuro con Sangiovanni e svela quali saranno i loro programmi per l’estate

1 Giulia Stabile e Sangiovanni dopo Amici

La ballerina Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici, battendo in finalissima il fidanzato Sangiovanni, cantante. Ma è stata una vittoria per entrambi perché, come lei stessa ha dichiarato al magazine Chi, non importava più a nessuno dei due:

Noi in qualsiasi caso saremmo stati contenti. Veramente. Lui è stato felicissimo della mia vittoria: durante tutto il percorso, il viaggio, sia nei pomeridiani che nelle serate ha vinto tutto quello che poteva vincere. Certo, questa sarebbe stata la ciliegina sulla torta… Però mi ha pure detto: “Forse sarei più felice se vincessi tu, Giulia, per il fatto di poter essere d’esempio per tanti ragazzi a casa”.

Adesso che il programma è finito, anche la loro convivenza si è conclusa e ognuno è tornato a casa: lei è rimasta a Roma e lui è tornato a Vicenza. Cosa succederà adesso? Quando si rivedranno? Magari una bella vacanza?

Non lo so, deciderà lui, abbiamo tantissimo lavoro da fare, è appena uscito il suo ep e girerà tutta l’Italia per promuoverlo. Dai, va bene, anzi, va benissimo così.

E c’è già chi si preoccupa per il loro futuro insieme, considerando che adesso sono entrambi famosissimi e con tanti impegni.

Per ora posso dire che, quando ci siamo incontrati, si sono incontrati soprattutto i due bambini che sono in noi. Per il resto, quello che ci siamo detti io e Sangio è che, comunque andrà, ci saremo sempre l’uno per l’altra.

Tra l’altro Giulia Stabile ha raccontato come Sangiovanni sia riuscito a farle passare una crisi di panico durante la fase pomeridiana di Amici…