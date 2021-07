Incidente per Giulia Stabile: la ballerina spiega cosa è successo (FOTO)

1 Incidente per Giulia Stabile

Da quando è uscita vincitrice da Amici 20 la ballerina Giulia Stabile non si è fermata un attimo, anche se alcuni hater pensano che non faccia niente solo perché non posta sui social. In realtà fa tantissimo e, come ben sappiamo, ha anche un contratto con la Fascino. Infatti per la prossima stagione sembra che avrà un ruolo nel backstage di Tu si que vales. E poi sarà tra i professionisti di Amici per la prossima edizione che inizierà il 18 settembre.

Oltre a ciò, in questi due mesi si è allenata tantissimo in sala, ha fatto masterclass in giro per l’Italia e ha preso anche il diploma di danza. Non solo, ha avuto anche il tempo di partecipare al videoclip di Malibu del fidanzato Sangiovanni, ideando e interpretando una coreografia.

Ieri, invece, Giulia Stabile si trovava al Roma Talent Stage e ha tenuto alcune lezioni con Simone Nolasco, ballerino professionista di Amici col quale ha quasi sempre lavorato mentre era nella scuola. Purtroppo la ballerina ha avuto un piccolo incidente in sala ed ha avvertito subito i fan tramite il suo profilo Instagram. Per fortuna non è stato niente di grave, solo una botta, come lei stessa ha detto. È bastato quindi un po’ di ghiaccio e tutto è passato.

In tutto questo c’è però un lato divertente. Infatti nella storia Instagram Giulia Stabile ha anche scritto di averla messa solo per chiedere se qualcuno avesse il video della botta presa così da poter fare tutti insieme una risata. Inutile dire che i fan l’hanno trovata unica anche in questo.

