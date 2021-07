Giulia Stabile, che ruolo avrà a Tu si que vales la ballerina (no, non sostituisce Belen)

1 Il ruolo di Giulia Stabile in Tu si que vales

La scorsa settimana vi avevamo raccontato della possibilità di Giulia Stabile di sostituire Belen Rodriguez alla conduzione di Tu si que vales. Vi avevamo però specificato che poteva trattarsi anche solo delle prime puntate per via del parto della showgirl. Belen non era presente alla registrazione della prima puntata della nuova stagione, ma alcuni video dal backstage avevano mostrato la vincitrice di Amici 20.

Oggi arriva un’altra possibilità che la riguarda. La ballerina continua ad essere presente alle registrazioni del talent show, mentre di Belen ha detto che presto ritornerà alla conduzione. Quindi che ruolo avrà Giulia Stabile a Tu si que vales?

Il sito SoloDonna.it ha rivelato che Giulia potrebbe ricoprire un ruolo nel backstage del programma, gestendo appunto il dietro le quinte. E quindi per questa edizione ci potrebbero essere dei contenuti extra del backstage che finiranno poi su Witty TV.

A proposito di Witty, lei intanto sta partecipando ad un programma web presente solo sulla piattaforma dal titolo “Fai un gavettone”. Il primo video è già stato caricato e il gavettone lo ha ricevuto un marito come “vendetta” dei vari scherzi che faceva alla moglie. Su questo programma, però, non sappiamo ogni quanto verrà caricato un nuovo gavettone.

Ma Giulia sarà anche tra i professionisti di Amici 21?