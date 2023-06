Giulia Stabile parla di Sangiovanni e ciò che dice preoccupa i fan della coppia

NEWS

Debora Parigi | 15 Giugno 2023

Giulia Stabile Sangiovanni

Le parole di Giulia Stabile su Sangiovanni mettono in allarme i fan

Da molti mesi sul web girano tante chiacchiere su Giulia Stabile e Sangiovanni. La coppia sta insieme da più di due anni, ma da un po’ di tempo a questa parte c’è chi pensa che siano in crisi o che si siano addirittura lasciati. Il dubbio deriva in particolare al fatto che non si facciano più vedere insieme sui social da un po’ di mesi (anche se fino ad alcune settimane fa c’erano dei like reciproci).

Per dovere di cronaca dobbiamo aggiungere che nel periodo in cui va in onda il Serale di Amici escono sempre voci di crisi tra loro. Anche lo scorso anno è stato così sempre perché non erano mai insieme (almeno sui social). Ma in questa circostanza Giulia è molto occupata col lavoro. Quest’anno aggiungiamoci che Sangiovanni si è recato a Los Angeles (è tornato in Italia da pochi giorni) per lavorare a nuova musica. Mentre lei, finito Amici, si sta preparando per altri progetti. A tal proposito, in un’intervista a Grazia, ha proprio parlato di cosa l’aspetta per i prossimi mesi:

“In estate andrò a studiare negli Stati Uniti e mi piacerebbe provare ad avere una carriera lì, anche se è molto complicato e non sono certa di voler lasciare tutto quello che ho costruito in Italia, che comunque è tanto. Ma soprattutto sogno di arrivare alla fine della mia vita e guardarmi indietro sapendo di aver provato a fare tutto quello che desideravo, senza rimpianti”.

Tornando quindi alla questione “relazione con Sangiovanni”, a Giulia Stabile è stato chiesto di rispondere a tutte le preoccupazioni dei fan che girano sul web. Lei ha risposto: “Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”. Proprio questa frase ha messo ancora più preoccupazione nei fan, perché è vista come una conferma della fine della relazione.

Non siamo nella vita di Giulia e quindi non sappiamo che cosa voleva dire. Ci possiamo basare solo su quello che vediamo e leggiamo. Lei parla intanto al presente (di solito se una storia è finita si parla al passato). Inoltre, come tanti fanno notare, sui social i famigliari di Sangiovanni mettono like ai commenti dei fan in cui si parla della ballerina come fidanzata del cantante. Quindi questo sembra andare a negare una loro rottura.

In ogni caso, dobbiamo sempre portare rispetto alle persone senza far girare notizie errate o non completamente corrette. Qualunque sia la situazione che stanno vivendo i due giovani (e noi auguriamo a entrambi ogni bene e successo) saranno loro a parlarne quando lo vorranno.