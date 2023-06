NEWS

Nicolò Figini | 15 Giugno 2023

Temptation Island

Alessia e Davide a Temptation Siland 2023

Qualche giorni fa è stata annunciata la prima coppia che prenderà parte a Temptation Island 2023. Loro sono Gabriella e Giuseppe, stanno insieme da 7 anni e a chiamare è stata proprio la ragazza:

“Ho lasciato amici e scuola perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola“. A gennaio 2023 ho scoperto che lui si era iscritto di nascosto a un sito di incontri. Però per sbaglio, il cretino, dà il mio numero di telefono e mi arriva un messaggio su WahtsApp: ‘Ciao, ma stasera ci dobbiamo vedere?’. Ma poi sei scemo, si faceva chiamare American Boy e sa appena l’italiano”.

In queste ultime ore, invece, siamo venuti a conoscenza della seconda coppia formata da Alessia e Davide. I video di presentazione, o per lo meno una parte, è stata pubblicato sul profilo Instagram di Temptation Island 2023. Nel video qui sotto sentiamo Alessia, 32 anni, dire di essere fidanzata da ben undici anni con il compagno:

“Scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione, per circa due anni, con una relazione molto più grande di me, a giugno dello scorso anno Davide mi ha scoperto. Io quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita. Voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente lasciare”.

La parola a questo punto la prende Davide. Il concorrente di Temptation Island 2023 afferma di aver saputo della relazione clandestina di Alessia per oltre un anno, ma glielo ha tenuto nascosto. Lui vuole partecipare al programma per capire se riuscirà a perdonarla “e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto. Quando la guardo negli occhi vedo chi mi ha tradito“.

