1 La replica perfetta di Giulia Stabile

All’interno della scuola di Amici 20 è nato l’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Ancora oggi la ballerina e il cantante sono una coppia e sembrerebbe che tutto proceda nel migliore dei modi tra i due. Solo poche settimane fa proprio la vincitrice del talent show, nel corso si un’intervista per TPI, ha parlato della sua relazione con Sangio, facendo intendere di aver trovato la persona giusta per lei. Queste le dichiarazioni di Giulia in merito:

“È vero sono giovanissima ma la voglio una famiglia. Non vedo l’ora di averne una mia. Magari non subito, certo. È vero, ho solo vent’anni e quello con Sangiovanni è il primo amore. Ma non conta soltanto la giovane età o il fatto che sia il primo amore. Conta che tipo di persona hai a fianco e la persona che ho io al mio fianco penso proprio sia la persona giusta per me. Anche se tanti mi dicono: ‘È il primo fidanzato, è troppo presto, eccetera’. Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, se me lo chiedi ti dico: ‘Sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia’”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che sta facendo sorridere il web. Giulia Stabile infatti ha replicato in maniera perfetta sui social a una fan che “andrebbe in auto con Sangiovanni”. La ballerina a quel punto è intervenuta, e con la sua solita ironia ha affermato: “Non entrare che non ha la patente”. Le parole di Giulia hanno naturalmente fatto divertire e gli utenti, e non sono mancate diverse battute.

La Stabile nel mentre ha anche parlato della possibilità di sposare Sangio. Andiamo a rivedere le sue affermazioni a riguardo.