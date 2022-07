1 Il rapporto di Giulia Stabile con Maria De Filippi

Ballerina professionista ad Amici dopo la vittoria del talent a maggio 2021 (è stata la prima ballerina donna a vincere il programma), Giulia Stabile sta lavorando tantissimo. La danza è il suo lavoro principale a cui dedica tantissime ore al giorno. Non a caso lo scorso anno ha avuto sei infortuni proprio perché non abituata a spingere così tanto. Sempre legate a questo mondo ci sono progetti lavorativi fuori da Amici, cone ha fatto ultimamente in Spagna, e la vedremo presto anche a teatro. E poi un’esperienza di doppiaggio e la vedremo anche nella nuova stagione di Giving Back Generation, la serie prodotta da TaTaTu dedicata al mese della sensibilizzazione sulla salute mentale che vedrà anche la sua partecipazione. Infine è confermata la sua presenza tra i conduttori di Tu si que vales.

Insomma di cose da fare Giulia ne ha davvero tante e per questo motivo è stata raggiunta dal giornale TPI per raccontarsi. Dal lavoro, alla vita privata, dal passato al futuro, la ballerina ha parlato di tanti argomenti e con una profondità e sensibilità destabilizzante. Lei ha solo 20 anni, ma ha lei idee molto chiare e un mondo al suo interno che dovrebbe essere di insegnamento per tutti.

La sua notorietà è arrivata grazie al programma Amici, come detto, che le ha permesso di seguire i suoi sogni e realizzarli. Un programma questo che va avanti da oltre 20 anni e che vede alla conduzione Maria De Filippi. Lei è sicuramente una persona che è sempre riuscita a rinnovare i suoi show proprio per permettere un grande successo anche dopo tutti questi anni. E così in tanti si chiedono che persona sia Maria De Filippi e i rapporti che instaura con le persone che ha intorno. Anche a Giulia è stato chiesto com’è la conduttrice e il legame che hsanno. E lei ha usato delle bellissime parole.

“Maria è una persona stupenda, una donna favolosa. È molto sensibile e molto empatica. Puoi anche non proferire parola che lei ti capisce. È una persona veramente speciale. Se ne sono accorte tutte le persone che l’hanno conosciuta. Lo conferma il fatto che sia così tanto amata dal pubblico. Tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla di persona dicono che grazie a lei hanno addirittura conosciuto qualcosa di più di loro stesse. La adoriamo tutti quanti.”

Tra gli argomenti affrontati in questa intervista non poteva mancare la vita privata e in particolare la relazione con Sangiovanni. Ecco cosa ha detto la ballerina…