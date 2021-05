La finale di Amici la vince Giulia Stabile

Una dura battaglia quella di stasera tra i finalisti del talent di Maria De Filippi. Gli artisti che sono riusciti a entrare nella rosa dell’ultima puntata sono stati Aka7Even, Deddy, Sangiovanni, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile. Numerose le sfide che si sono susseguite una dopo l’altra senza esclusione di colpi. Alla fine, però, abbiamo scoperto che vince Giulia Stabile la finale di Amici, diventando la prima ballerina a conquistare il primo posto nella storia dello show.

All’inizio dell’appuntamento abbiamo visto sfidarsi i cantanti e il performer di Lady ha avuto la meglio sugli avversari. Poco dopo, poi, abbiamo visto i danzatori sfidarsi e a uscirne vincitrice è stata proprio la ballerina. Nonché fidanzata del cantante. Non sono di certo mancati, tuttavia, anche momenti più leggeri. Possiamo, per esempio, citare lo sketch comico portato avanti da Pio e Amedeo, i quali hanno anche lanciato una frecciatina a Stefano De Martino e non solo. Infatti la coppia ha baciato Maria in bocca, divertendo giudici, concorrenti e il pubblico a casa e in studio.

Giulia Stabile, ad ogni modo, vince Amici 20. Dopo una battaglia serratissima, Sangiovanni e Giulia hanno scoperto la verità. Il primo classificato ha ottenuto un premio di 150mila euro in gettoni d’oro, mentre il secondo un premio di 50mila euro, sempre in gettoni d’oro. I festeggiamenti non sono mancati e di certo sentiremo ancora parlare di lei. Non solo per la carriera professionale, ma anche per il loro amore che con ogni probabilità porteranno anche fuori dal talent show.

Continuate a seguirci per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.