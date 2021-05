Pio e Amedeo alla finale di Amici

La finalissima della ventesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi ha avuto inizio. Un’ultima puntata molto combattuta. Ancora non sappiamo chi vincerà. Lo scopriremo, infatti, soltanto dopo la conclusione della sfida decisiva. Nel frattempo, però, c’è stato anche un momento più leggere che ha smorzato la tensione. Parliamo del duo comico Pio e Amedeo, i quali hanno letto una divertente lettera ad Amici. Prima però, hanno fatto una grande entrata ad effetto e hanno baciato in bocca la conduttrice, divertendo lei e il pubblico.

Dopo aver elogiato la presentatrice sono tornati a colpire anche Stefano De Martino. Già in passato, infatti, avevano citato indirettamente Belen dicendo: “Glielo vogliamo fare un grande applauso? Anche lui diventa di nuovo papà. Grande Stefano. Finalmente un fratellino per Santiago“. Una battuta evidente se pensiamo che Stefano è l’ex marito della showgirl che adesso sta insieme ad Antonio Spinalbese. Lo sketch, poi, era continuato affermando: “Eh ma Belen li sceglie tutti uguali. Lei li prende, li attacca alle orecchie e si fidanza. Non avevo capito. Come l’hai presa, tutto bene? Vi sentite?“.

Pio e Amedeo, quindi, sono tornati proprio sull’argomento anche nella finale di Amici 20. Hanno fatto, infatti, un piccolo pezzo sui nomi strani dei concorrenti degli ultimi anni del talent. Hanno citato, per esempio Ibla e Irama, per poi chiedere a Maria quando sarebbe tornata gente con nomi più comuni. Queste le loro parole:

Maria, la domanda è molto semplice. Che ca**o di nomi c’hanno ‘sti concorrenti? Ma quando torneranno un Michele, un Salvatore, un Antonino… Antonino un altro, non pensare male Stefano. Non è quello”.

Anche in questo caso, però, Pio e Amedeo ad Amici hanno solo suscitato l’ilarità da parte di tutti. Non ci resta che aspettare e vedere, perciò, chi vincerà la finalissima del programma.

