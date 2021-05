Giulia Stabile ancora vittima degli hater: la ballerina risponde con un video

Nonostante abbia vinto Amici 20 e sia stata la prima ballerina a farlo, Giulia Stabile continua ad essere vittima degli hater. I famosi “leoni da tastiera” ancora non si placano e prendono in giro, arrivando addirittura ad offendere, una ragazza di 18 anni la cui unica colpa è quella di seguire i suoi sogni e di avere una risata unica e riconoscibile.

Poco importa se la sua vittoria e la sua storia hanno colpito milioni di persone e hanno spinto tanti giovani ragazzi (ma anche i più grandi) a farsi forza e a continuare nei loro obiettivi. Poco importa se ormai Giulietta, come quasi tutti la chiamano, è diventata un esempio per ogni generazione. Qualcuno avrà sempre un odio profondo da riversare nei suoi confronti. E il motivo di tutto questo è ancora incomprensibile.

Ma la Giulia Stabile si oggi non è quella che è entrata ad Amici nel novembre del 2020. È una persona più matura, consapevole e sicura di sé grazie al percorso che ha fatto. E grazie alla vicinanza di tutte quelle persone che l’hanno sostenuta e le hanno insegnato tanto, primo fra tutti il fidanzato Sangiovanni. Così, con una serie di storie sul suo profilo Instagram, Giulia ha mandato l’ennesimo messaggio agli hater. E ciò la fa diventare ancora più l’idolo di tutti.

Per prima cosa ha ringraziato tutti mettendo una foto della vittoria e scrivendo:

Questa foto mi fa venire i brividi. Assurdo pensare che siano passate due settimane da questo momento. Non riesco a realizzare il fatto di aver appunto realizzato seriamente un grande sogno. Una vittoria non solo come ballerina, ma anche come persona. Nel momento in cui è successo il tutto ero così tanto emozionata che non mi venivano le parole giuste, tutto così tanto grande ed un’emozione talmente forte… Continuerò sempre a ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me, che mi hanno apprezzata e che si sono un po’ riviste in me… Vi voglio bene.