Giulia Torelli è un’influencer nata a Parma nel 1987. Oggi vivi a Milano ed è un’influencer con oltre 200mila follower. Lei ha un blog di moda e lifestyle. Su questo sito internet scrive dal lontano 2009. Conduce, inoltre, un programma alla radio dal titolo “Latt&Fiocc“. In queste ore, però, è finita al centro della bufera a causa di alcune dichiarazioni in merito alle persone anziane che sono andate a votare alle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Queste le sue parole su Instagram:

Ho una cosa da dire. Scusate, la dico. Perché i vecchi hanno diritto di voto? L’hanno già esercitato nella loro lunga, lunghissima vita. Ma basta, basta votare. Basta. Non sanno niente. Non hanno idea. Quello che sanno lo guardano al TG. Non hanno idea, non sanno niente. Non sanno neanche loro cosa stanno facendo e poi succedono queste cose. No, i vecchi non devono fare niente, nemmeno… Tantomeno votare. In casa devono stare, fermi immobili.