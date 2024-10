Mario, fratello di Giulia Tramontano, diventa papà per la prima volta e chiama sua figlia come lei: l’annuncio social

In queste ore Mario, fratello di Giulia Tramontano, è diventato papà per la prima volta e ha così deciso di chiamare sua figlia come la sorella, uccisa il 27 maggio del 2023 dal compagno Alessandro Impagnatiello.

Il dolce gesto del fratello di Giulia Tramontano

Era il 27 maggio del 2023 quando Giulia Tramontano veniva brutalmente uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello, dal quale aspettava un bambino. La giovane donna era infatti incinta di 7 mesi e di lì a poche settimane sarebbe nato il suo primo figlio, Thiago. A oggi nel mentre prosegue il processo di primo grado nei confronti di Impagnatiello, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione.

In attesa di scoprire cosa stabilirà il giudice, in queste ore è arrivato un raggio di sole in casa Tramontano. Mario, fratello minore di Giulia, nella mattina di mercoledì 2 ottobre è infatti diventato papà per la prima volta. A dare il lieto annuncio sui social, è stata Chiara Tramontano, che con un post ha anche svelato il nome che Mario ha scelto per la sua bambina: Giulia, proprio come sua sorella. Con un tenero scatto, condiviso poi anche dal neo papà, Chiara ha dato dolcemente il benvenuto a sua nipote, affermando:

“Benvenuta piccola Giulia. Porti nel nome un legame d’amore che il tempo non spezza, una stella caduta che ora rinasce in te. Nei tuoi occhi vedremo riflessi i ricordi, nelle tue mani il futuro che abbracci. La vita è un dono, un filo che unisce, un nuovo capitolo scritto con il cuore”.

Il dolce gesto di Mario Tramontano per sua sorella Giulia ha ovviamente commosso tutto il web. L’Italia intera del resto in questo lungo anno e mezzo ha seguito passo dopo passo tutta la triste vicenda e si è unita al dolore della famiglia Tramontano, che è ancora in attesa di giustizia.