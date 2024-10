Diandra di Temptation Island ha aperto un locale a Roma che è stato spesso tirato in ballo nel programma: ecco come si chiama e dove si trova

A Temptation Island Diandra ha spesso parlato del locale che ha aperto a Roma negli ultimi anni, ragione principale per cui non intende lasciare la capitale per seguire il fidanzato Valerio a Brindisi. Ma dove si trova questo posto?

Come si chiama e dove si trova il locale di Diandra di Temptation Island

Diandra e Valerio sono una delle coppie dell’attuale edizione di Temptation Island. I due stanno insieme da sette anni e vivono a Roma, ma Valerio, dipendente statale, vorrebbe trasferirsi a Brindisi, per stare più vicino alla sua famiglia.

La fidanzata, dal canto suo, non intende lasciare la capitale. Qui ha avviato un’attività a cui tiene e che vuole fare fruttare per poter restituire il prestito ottenuto dai genitori.

Diandra, infatti, oltre ad essere una veterinaria, si è data anche all’imprenditoria, aprendo un ristorante. Ma come si chiama e dove si trova? Il locale si chiama Mon Amì e come si può leggere dalla pagina Instagram, è una location piuttosto versatile.

Non lavora solamente come ristorante, aperto dal martedì al sabato dalle 21, ma ospita anche serate piano bar o altri eventi dalle 22, anche feste private. Mon Amì sorge in via Germanico, 101/A, fermata Ottaviano della Metro A, nel quartiere Prati di Roma.

Per i più curiosi, grazie a The Fork, possiamo dare anche una sbirciatina al menu offerto dal locale di Diandra di Temptation Island, compresi i prezzi. Innanzitutto, è possibile scegliere un menu fisso oppure alla carta.

Il menu fisso include un antipasto, una portata principale e un secondo piatto, il tutto per 40€. Altrimenti, si può tranquillamente scegliere le combinazioni che si preferiscono.

L’offerta del locale comprende tre antipasti, tris di bruschettine miste, soufflè di ricotta e spinaci, spiedini misti di affettati e formaggi, a 12€ l’uno. Seguono quattro primi, tonnarello cacio e pepe, rigatone con crema di funghi e guanciale, fettuccina dello chef e ravioloni ripieni, dai 12 ai 15€.

Tra i secondi piatti, il menu di Mon Amì offre bistecca, abbacchio al forno e filetto al pepe verde, per un prezzo che va dai 18 ai 20€. Conclusiamo con la sezione dolci, in cui troviamo tiramisu, cheesecake e il dolce dello chef, tutti a 6€ l’uno.

Per sapere, invece, come si chiuderà la storia di Diandra e Valerio a Temptation Island, dovremo attendere le prossime puntate…