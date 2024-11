Appuntamento quotidiano con Endless Love per la puntata di martedì 26 novembre 2024: ecco cosa prevedono trama e anticipazioni!

Proseguono le indagini dopo la sparizione di Asu. Cosa succederà nella prossima puntata di Endless Love, in programma il 26 novembre? Ecco le anticipazioni cosa dicono:

Tufan utilizza Nihan come esca per poter in qualche modo intrappolare Emir, aggredirlo e accusarlo di essere lui l’artefice del presunto omicidio di Asu.

Nihan, evitato lo scontro che avrebbe potuto portare a guai irreparabili, soccorre Emir. Lui le confessa che se non può avere altro che la sua pietà, arriverà ad accontentarsi di quella, ma non rinuncerà mai a lei.

Secondo i sospetti di Kemal, invece, il presunto assassino di Asu potrebbe essere entrato attraverso una delle impalcature per la pulizia delle finestre. Quando Zehir lo informa che l’impalcatura è stata nuovamente montata davanti al suo appartamento, va subito a vedere chi è stato, così da cogliere il criminale in flagrante.

Endless Love quando va in onda

Per sapere quando va in onda Endless Love su Canale 5 è bene fare un recap, che ci aiuta senza dubbio a fare chiarezza.

Questa settimana la serie turca è in onda dalle 14:10 su Canale 5 dal lunedì al venerdì, come ci aveva abituati. Ma è bene sapere che anche questa settimana la serie televisiva ha un appuntamento serale in prima serata il giovedì, a cui seguirà Segreti di Famiglia.

Resta invariato anche l’appuntamento del sabato, quando la soap turca sarà trasmessa dalle 14:45 prima di fare spazio a un nuovo episodio di Verissimo.

Oggi su Canale 5 è ancora in onda la seconda stagione (in totale sono due per l’appunto). In Patria però Endless Love ha 35 e 39 episodi ciascuna, a differenza dell’Italia dove le puntate sono di gran lunga di numero maggiore.

Dove vederlo in TV e streaming

Endless Love dov’è possibile vederlo in TV e in streaming? Tutte le puntate della serie televisiva turca sono disponibili ovviamente su Canale 5 ma non solo.

Questo perché si ha modo di usufruire anche di Mediaset Infinity. La piattaforma ci permette e ci dà la possibilità di guardare la soap opera in diretta, ma anche di poter vedere le puntate quando si ha modo o tempo.

Sempre grazie a questo mezzo c’è la possibilità di poter anche andare a rivedere alcuni spezzoni delle puntate, vedere le anticipazioni per scoprire cosa ci attenderà.

