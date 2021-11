Oltre a Giulio Raselli un’altra ex tronista entrerà al GF Vip (e lui la conosce molto bene)

1 Giulia Raselli e Giulia Cavaglià al GF Vip

Proprio ieri vi abbiamo raccontato di una notizia lanciata da Deianara Marzano riguarda il Grande Fratello Vip 6. Infatti nelle prossime settimane dentro la casa più spiata d’Italia entreranno nuovi concorrenti. In particolare aveva parlato di un uomo e di una donna, le cui iniziali sono G e G, che non sono una coppia e che il compleanno di lui è a gennaio. Il web aveva quindi iniziato a fare delle teorie ed era venuto fuori il nome di Giulio Raselli, ex corteggiatore e tronista a Uomini e donne e anche ex tentatore a Temptation Island.Ma non solo, gli utenti avevano anche pensato che la donna invece fosse Giulia D’Urso, la sua ex fidanzata, nonché sua scelta nel programma di Maria De Filippi.

Oggi Deianara ha rivelato chi sono questi futuri nuovi concorrenti. Giulio è confermato, ma la donna non è quella pensata dal web. In realtà il nome è stato indovinato e pure il programma di provenienza. Ma si tratta di una Giulia diversa. Stiamo parlando, infatti di Giulia Cavaglià, anche lei ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e donne. Ma come ben sappiamo, lo stesso Raselli la conosce bene.

La Cavaglià, infatti, partecipò alla trasmissione della De Filippi quando sul trono c’era Lorenzo Riccardi. Lei arrivò fino alla fine, ma il tronista le preferì Claudia, sua ancora attuale fidanzata. Successivamente a Giulia venne proposto il trono e lei accettò. E proprio lì tra i corteggiatori trovò Giulio Raselli, del quale fu molto incuriosita. Lo portò fino alla fine, ma poi scelse Manuel Galiano. Quindi i due ex si ritroveranno in una convivenza forzata nel GF Vip.

La Marzano, oltre a loro due ha aggiunto un terzo nome: Maria Monsè. Attualmente sono tutti e tre in quarantena. Ma a quanto pare entreranno nella casa lunedì 22 novembre.

