Assembramenti al comizio di Giuseppe Conte: Fedez lo attacca, l’ex premier risponde (VIDEO)

1 Fedez contro il comizio di Giuseppe Conte

Da ore il mondo dello spettacolo è in rivolta dopo l’ultimo comizio di Giuseppe Conte. L’ex premier è stato accolto da una folla numerosissima di persone. Con mascherine sì (più o meno), ma senza distanziamento. Così un gran numero di cantanti, ma anche ballerini e artisti in generale, si sono davvero arrabbiati. Sì perché per gli eventi culturali, di spettacolo e di sport ci sono ancora molte restrizioni, mentre per quelli politici non sembra valere la stessa regola. Ecco che allora il web è pieno di tantissimi post contro quello che sta accadendo e tra questi c’è anche Fedez.

Il rapper, sempre in prima linea sui problemi sociali, ha fatto una serie di storie sul suo profilo Instagram contro appunto il comizio di Giuseppe Conte, prendendolo come spunto per anche tutti gli altri. Questo quello che ha scritto:

Mi continuo a domandare perché solo in Italia non si fa letteralmente nulla per introdurre norme e progettualità per far ripartire il mondo dello spettacolo con gli strumenti che oggi sono a disposizione e potrebbero garantire la sicurezza di tutti. E se da una parte il Ministero dei beni culturali e il Governo non fanno nulla, dall’altra veniamo deliziati da queste immagini festose che rappresentano un vero e proprio schiaffo in faccia per intere famiglie che per voi evidentemente sono inesistenti. La vostra propaganda non può venire prima delle persone.

Quando parliamo di concerti e di spettacoli non stiamo parlando di stronzate di poco conto, ma parliamo di più di 200 mila lavoratori falcidiati da due anni di immobilità quasi totale e politiche assenti. C’è un intero settore in ginocchio da due anni, dimenticato da tutti.

A queste parole molto dirette, ma anche alla protesta di tutte le persone legate al mondo dello spettacolo, ha risposto proprio Giuseppe Conte…