Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Ottobre 2023

Grande Fratello

La reazione di Beatrice all’imitazione di Giuseppe Garibaldi

La serata di ieri per i concorrenti del Grande Fratello è stata molto divertente in quando hanno potuto giocare a imitare i cantanti famosi cantando in playback le loro canzoni. Tra le esibizioni che sono rimaste più impresse c’è sicuramente quella di Giselda Torresan, la quale si è calata nei panni di Marcella Bella in “Montagne verdi“. Successivamente è stato il turno di Giuseppe Garibaldi.

Se la performance di Letizia Petris nelle vesti di Annalisa in “Mon Amour“ ha incantato Paolo Masella, quella di Garibaldi ha lasciato con un sorriso sulle labbra Beatrice Luzzi.

I due gieffini, infatti, hanno scoperto di essere attratti l’uno dall’altra e in questo momento stanno vivendo la loro storia cercando di capire se potrà andare avanti.

E comunque su Giuseppe Garibaldi alias Achille Lauro come te MADRE#grandefratello #beabaldi pic.twitter.com/d41iXrZQoA — SerpiDi (@SerpiDi) October 15, 2023

Nel video qui sopra possiamo vedere Giuseppe Garibaldi con una maglia che simula i tatuaggi che ha davvero Achille Lauro. Poi si è esibito sulle note di “Bam Bam Twist” di Lauro riscuotendo un certo successo.

Non solo tra i suoi compagni di avventura, ma anche sul web. Tantissimi i commenti pieni di entusiasmo e di apprezzamento verso il giovane concorrente.

Vedremo come andrà avanti la loro frequentazione nel corso dei mesi che verranno. Ovviamente, già ora, ci sono alcuni alti e bassi a causa di incomprensioni.

Sappiamo molto bene, perché lo abbiamo già visto in passato, che dentro la casa del Grande Fratello, le emozioni si intensificano.

Per adesso non possiamo che fare il tifo per questa nuova coppia. Vedremo poi se si frequenteranno anche terminato il reality. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news e aggiornamenti.