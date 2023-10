Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Ottobre 2023

Grande Fratello

L’imitazione di Letizia Petris

Ieri sera al Grande fratello si è tenuta una festa in cui i concorrenti hanno dovuto imitare alcuni cantanti famosi e cantare in playback le loro canzoni più celebri. Tra questi possiamo sicuramente ricordare la divertentissima esibizione di Giselda Torresan, la quale ha provato a calarsi nei panni di Marcella Bella in “Montagne verdi“. Poi è stato il turno di Letizia Petris.

La gieffina ha imitato Annalisa nel video di “Mon Amour“. Le due condivido già lo stesso taglio di capelli del personaggio protagonista del videoclip e in più la Petris ha indossato il costume di scena molto seducente. Questo ha fatto scattare la reazione di Paolo Masella.

Se ben vi ricordate, infatti, Paolo ha detto di non provare attrazione verso nessuna delle ragazze presenti al Grande fratello in questo momento. Si è però detto interessato a livello mentale a Letizia Petris. Secondo il web, però, dal video qui sotto, la verità sarebbe un’altra.

Gli utenti, infatti, credono che Masella sia rimasto incantato e imbambolato davanti alla performance di Letizia: “Paolo infossato. E come dargli torto“. Il giovane macellaio ha affermato che l’amicizia tra uomo e donna è possibile. Questo è vero, ma tra loro finirà qui? Solo il tempo ce lo potrà rivelare.

Per il momento non possiamo fare altro che aspettare e vedere che cosa accadrà. Noi, come al solito, vi terremo aggiornati nel caso in cui ci dovessero essere degli sviluppi rilevati all’interno del reality.

