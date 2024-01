NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2024

Grande Fratello

Nelle ultime ore, sfogandosi con Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi ha ammesso di provare un forte sentimento per Anita Olivieri. Per il web il collaboratore scolastico si sarebbe innamorato della gieffina.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Giuseppe Garibaldi. Senza dubbio il collaboratore scolastico è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello e nel bene e nel male ha fatto spesso parlare di sé. Come tutti ben sappiamo a far discutere il pubblico è stata la sua conoscenza con Beatrice Luzzi, che tuttavia non è terminata nel migliore dei modi. Attualmente infatti i rapporti tra i due gieffini sono ai minimi storici e tra loro non sono mancate accese e dure discussioni.

Nelle ultime ore intanto qualcosa ha riportato Giuseppe Garibaldi sotto i riflettori. Ieri sera infatti, mentre si stava sfogando con Rosy Chin, il collaboratore scolastico ha iniziato a parlare del suo forte legame con Anita Olivieri. Come tutti sappiamo, tra i due col passare del tempo è nata un’amicizia speciale e a oggi gli inquilini sono inseparabili. Proprio Giuseppe così ha affermato:

“È indiscutibile. Se ci penso non ho parole per descrivere questa cosa. Vado anche in paranoia quando non la vedo. Per me questo è amore, amore fraterno. Io fuori da qua se dovessi fidanzarmi dedicherei più tempo a lei”.

Non il bidello innamorato di Anicessa…chi aveva ragione?

Beatriceeee #grandefratello pic.twitter.com/73K6jVR2XF — Iaia Trilli (@IaiaTrilli) January 21, 2024

A quel punto il web si è letteralmente scatenato. Secondo i più infatti Giuseppe Garibaldi sarebbe innamorato di Anita Olivieri e la sua confessione ha fatto in breve il giro dei social. Il pubblico intanto si chiede anche cosa accadrà tra i due concorrenti del Grande Fratello nel corso delle prossime settimane e di certo sarà interessante scoprire come si evolverà il loro rapporto. Che in casa possa nascere una nuova coppia? Non resta che attendere per scoprirlo.