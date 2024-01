NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2024

C'è Posta per te

Ieri sera ad arrivare a C’è Posta Per Te è stata Flavia, che ha però chiuso la busta al suo ex diventando l’idolo del web

Protagonista della seconda puntata di C’è Posta Per Te è stata Flavia. La giovane donna tuttavia ha deciso di chiudere la busta al suo ex fidanzato Gianmarco, diventando l’idolo del web.

La storia di Flavia a C’è Posta Per Te

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di C’è Posta Per Te, che come al solito è stata un vero successo. Tra i protagonisti della serata ci sono stati senza dubbio Gianmarco e Flavia, che con la loro storia hanno appassionato il pubblico. A scrivere al programma è stato proprio lui, dopo che la sua ex fidanzata ha scoperto alcuni tradimenti, a seguito di una convivenza di diversi anni. Gianmarco così ha voluto chiedere scusa a Flavia per averla delusa e per aver rovinato il loro futuro insieme, tuttavia in studio ben presto i toni si sono scaldati.

Proprio la giovane donna ha dato la sua versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto, rivelando come fino a una manciata di ore prima Gianmarco si trovasse in compagnia di un’altra. Il ragazzo ha però smentito le accuse e ha cercato in ogni modo di convincere la sua ex compagna a dargli una seconda possibilità.

Flavia tuttavia è stata irremovibile e ha così chiuso la busta, lasciando lo studio di C’è Posta Per Te. Proprio mentre la busta si chiudeva, la ragazza, facendo riferimento a una didascalia social di Gianmarco, ha affermato: “No pasa nada”, facendo divertire il pubblico.

In breve così Flavia è letteralmente diventata l’idolo del web e in molti hanno sostenuto la sua scelta di chiudere la busta. Nel mentre la battuta della ragazza è diventata virale, al punto che anche Emma Marrone sui social ha pubblicato un tweet con scritto proprio “No pasa nada”.

No pasa nada❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) January 21, 2024

Il prossimo sabato intanto sempre su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del fortunato programma di Maria De Filippi, e come sempre non mancheranno altre emozioni.