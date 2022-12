Glamourama al cospetto della Regina: la sensualità si fa donna

NEWS

Edoardo Donnamaria per punizione, durante il suo periodo più buio, è stato mandato in Repubblica Dominicana

La punizione di Edoardo Donnamaria

Il nome di Edoardo Donnamaria in queste ore è sulla bocca di tutto il web per qualcosa che ha raccontato di recente all’interno della casa del Grande Fratello Vip e in particolare in occasione dell’uscita del nuovo numero della rivista del conduttore del reality. Ognuno dei concorrenti ha riportato alla mente il proprio Natale più bello. Lui ha rivelato che nel suo periodo più buio è stato costretto a lasciare la famiglia per volare nella Repubblica Dominicana per punizione:

“Nel mio periodo ‘nero’, per punizione, sono stato mandato in Repubblica Dominicana presso un amiche dei miei genitori. Ero felice e mi sono divertito ma, la sera di Natale, mi sono trovato a cena con 20 sconosciuti a mangiare hamburger e lì ho capito quale fosse la punizione“.

Ovviamente sul web si è scatenata la polemica e l’ironia da parte degli utenti. In molti, infatti, non capiscono come essere mandato nella Repubblica Dominicana possa essere una punizione. Qualcuno scrive: “Ma magari ci avessero mandato me. Non sarei più tornato“. Oppure: “Io avrei cambiato direttamente identità e ci sarei rimasto a vita se i miei genitori mi avessero mandato per punizione“. Le persone parlano perché vedendo le foto delle spiagge, si tratta effettivamente di luoghi da sogni.

Probabilmente Edoardo Donnamaria si è accorto a un certo punto che la vera punizione non era essere stato mandato lì, ma aver dovuto passare le feste di Natale con diversi sconosciuti invece che con gli affetti a lui più cari. Nonostante ciò, tuttavia, ha ammesso di essersi lo stesso divertito nel corso di quella esperienza. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.