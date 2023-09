Spettacolo

Vincenzo Chianese | 18 Settembre 2023

Grande Fratello

Il Grande Fratello cambia programmazione

Siamo ormai entrati nel pieno della nuova edizione del Grande Fratello. La scorsa settimana infatti il reality show ha fatto ritorno su Canale 5 e in questi giorni il pubblico ha iniziato a fare la conoscenza dei concorrenti, alcuni dei quali sembrerebbero aver già attirato l’attenzione del web. Mai come quest’anno infatti il cast è composto da diverse personalità e di certo nel corso dei mesi a venire ne vedremo di belle.

Questa sera intanto va in onda la terza puntata, che come al solito sarà condotta da Alfonso Signorini. Nel corso della diretta non mancheranno tante emozioni e come se non bastasse scopriremo l’esito del primo televoto, che tuttavia non sarà eliminatorio. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, qualche minuto fa è arrivata una notizia che sta già facendo discutere i telespettatori. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nonostante inizialmente i vertici Mediaset avessero annunciato che quest’anno il Grande Fratello sarebbe andato in onda il lunedì e il venerdì, poco fa è arrivato il primo cambio di programmazione ufficiale. La quarta puntata infatti verrà trasmessa su Canale 5 giovedì 21 settembre, e non venerdì 22, come inizialmente previsto. Ad annunciarlo è stato lo stesso Signorini, in collegamento col TG5.

Attualmente però non sappiamo se il secondo appuntamento settimanale verrà sempre fissato al giovedì o se invece si tratterà di un episodio sporadico. Non resta che attendere dunque per saperne di più in merito.