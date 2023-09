Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Settembre 2023

Mattia Zenzola nel musical di Mare Fuori

Il musical di Mare Fuori prende forma. La serie TV dopo aver conquistato il pubblico prima su Rai 2 e aver sbancato poi su Netflix, ora arriva anche a teatro, con un’opera attesissima. Nel cast ci saranno anche alcuni attori dello stesso show. Pensiamo per esempio a Maria Esposito. E in questi giorni è spuntata anche l’indiscrezione su Pierpaolo Pretelli. Ma anche su Mattia Zenzola e Benedetta Vari.

Il progetto è guidato da Alessandro Siani, che da regista si sta occupando di ogni dettaglio, così come dei casting dei musical di Mare Fuori. Tra gli addetti al lavori c’è anche Marcello Sacchetta, ballerino e coreografo.

Questo pomeriggio, 18 settembre 2023, è anche arrivata la conferma ufficiale del fatto che Mattia Zenzola farà parte del cast del musical di Mare Fuori. Qui sotto possiamo vedere il video all’interno del quale ha parlare è proprio il ballerino:

“Ciao ragazzi sono Matti. Oggi sono qui a Napoli a teatro in occasione dei provini per il musical di Mare Fuori. Vi stavo sbirciando e sono qui per annunciarvi che anche io farà parte del cast. Non vedo l’ora di vedervi e girare con voi tutti i teatri.

Per me questa è un’esperienza nuova, sapete quanto io sia curioso e quanto mi piaccia l’arte. Sono tanto onorato per l’opportunità. Vi aspetto il 14 dicembre a Napoli per il debutto, non si molla mai. Un bacio”.

Andrete a vedere Mattia Zenzola a teatro nel musical di Mare Fuori? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.