Grande Fratello, chi è in nomination nella puntata del 7 marzo

Andrea Sanna | 8 Marzo 2024

Grande Fratello

Chi è finito in nomination durante la puntata del 7 marzo del Grande Fratello e si gioca un posto in finale? Scopriamolo!

La puntata del Grande Fratello del 7 marzo ci ha riservato dei colpi di scena. Come già annunciato nelle anticipazioni le nomination di questa sera decreteranno il secondo finalista di questa edizione. Scopriamo chi è finito al televoto nel reality show.

Grande Fratello: le nomination

Stasera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini ci ha regalato dinamiche, liti e svelato anche il nome del concorrente che ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Ad avere la peggio nel fitto televoto è stata Grecia.

Ma come si suol dire the show myst go on! Nonostante il dispiacere i concorrenti ancora in gioco hanno dovuto proseguire il loro cammino al Grande Fratello e questa sera i coloro che riceveranno più voti si giocheranno un posto in finale.

Prima di arrivare alla seconda fase delle nomination. I concorrenti in gioco hanno si sono votati tra loro, scegliendo chi non merita la finale per chi ha ottenuto il piramidale nero. Coloro che hanno preso il piramidale rosso invece sono rimasti in bilico. I nomi rimasti fuori e che possono giocare la finale del Grande Fratello sono Anita, Giuseppe, Greta, Letizia, Paolo, Perla, Rosy e Sergio. I più nominati tra loro andranno al televoto e uno tra i menzionati sarà il secondo finalista.

Poco dopo i ragazzi che potrebbero andare in finale hanno dovuto scegliere in stanza led il nome della persona che, secondo loro merita la finale del Grande Fratello. Ma c’è una regola: si può votare per sé stessi!

Letizia ha votato per Paolo .

ha votato per . Garibaldi ha votato per sé stesso.

ha votato per sé stesso. Rosy ha votato Anita .

ha votato . Greta ha dato il suo voto a Letizia .

ha dato il suo voto a . Paolo ha fatto il nome di Letizia .

ha fatto il nome di . Sergio ha mandato in nomination Rosy .

ha mandato in nomination . Perla ha optato per Letizia .

ha optato per . Anita ha scelto Rosy.

Successivamente anche altri concorrenti sono stati chiamati a fare la loro nomination, ma stavolta nel segreto del confessionale. Le scelte al Grande Fratello:

Simona ha dato il suo voto Perla .

ha dato il suo voto . Alessio ha votato Anita .

ha votato . Massimiliano ha dato il voto a Rosy .

ha dato il voto a . Federico ha votato per Paolo .

ha votato per . Beatrice ha scelto Sergio.

Arrivati a questo punto conosciamo i concorrenti al televoto al Grande Fratello. In nomination questa settimana troviamo: Anita, Letizia, Paolo e Rosy. Come precisato da Alfonso Signorini la persona più votata dai voi telespettatori, tra quelle menzionate, andrà di diritto in finale e raggiungerà Beatrice Luzzi. Chi sarà il fortunato o la fortunata?