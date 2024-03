NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Marzo 2024

Grande Fratello

Questa sera Greta Rossetti si è salvata dal televoto e Perla Vatiero ha così esultato: al web però non è sfuggita la reazione perplessa di Mirko Brunetti.

Perla Vatiero sempre più vicina a Greta Rossetti

Nelle ultime settimane, inaspettatamente, nella casa del Grande Fratello è nato un rapporto speciale tra Perla Vatiero e Greta Rossetti. Le due, un tempo antagoniste, si sono infatti avvicinate sempre di più e a oggi sembrerebbe essere nata una vera amicizia tra le gieffine, che ha stupito tutto il pubblico. Proprio stasera intanto è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come sappiamo in questi giorni proprio Greta è finita al televoto e così stasera ha rischiato l’eliminazione. Ciò nonostante i fan dell’ex tentatrice di Temptation Island si sono attivati in massa e hanno così salvato la Rossetti dalla nomination.

A quel punto proprio Perla Vatiero si è alzata in piedi e ha esultato per Greta. Poco dopo come se non bastasse le due si sono strette in un caloroso abbraccio. Al web tuttavia non è sfuggita la reazione di Mirko Brunetti, che ha assistito alla scena con fare perplesso.

Naturalmente l’accaduto non è passato inosservato e il video del momento ha fatto il giro del web. Nel mentre la Vatiero e la Rossetti sembrerebbero ormai essersi lasciate il passato alle spalle e a oggi hanno voltato del tutto pagina.