Nicolò Figini | 20 Agosto 2023

Claudia Koll al Grande Fratello?

Continuano ad arrivare indiscrezioni in merito ai concorrenti del Grande Fratello. La nuova edizione avrà inizio a partire dal lunedì 11 settembre 2023 e a breve scopriremo il cast ufficiale, probabilmente una settimana prima della data riportata poc’anzi. Tra i nomi fatti in questi giorni possiamo citare, per esempio, il giornalista Giampiero Mughini ma anche l’ex allieva di Amici Gaia Gozzi, la giornalista Lorella Landi e molti altri ancora.

Questo pomeriggio, però, Deianira Marzano ci ha fornito un nuovo rumor tramite il suo profilo Instagram. Pare che tra i candidati ci sia anche la famosa attrice Claudia Koll, la quale in passato ha lavorato con registi come Tinto Brass. L’ultimo film sul grande schermo risale al 2012 e si intitola “Il mio Francesco“. Per quanto riguarda la TV, invece, ha recitato nella miniserie “San Pietro” nel 2008.

Molto attiva in teatri, tra i programmi televisivi possiamo citare il Festival di Sanremo e Mai Dire Gol. Tornando, invece, all’indiscrezione sul Grande Fratello si legge:

“Papabile concorrente al GF è Claudia Koll. La sua storia ci incuriosirebbe molto. Dal ruolo di protagonista in “Così fan tutte” e il cliché della femme fatale, alla conversione religiosa e l’impegno nell’apostolato dell’attrice romana. Al GF…”

Claudia Koll entra nel cast del Grande Fratello?

Non ci resta che attendere l’11 settembre per avere conferma o smentita di questa indiscrezione. Noi vi terremo informati con ogni aggiornamento nel caso in cui dovesse farsi avanti la diretta interessata. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.