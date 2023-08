NEWS

Nicolò Figini | 20 Agosto 2023

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, ex di Temptation Island, sono stati intervistati al TG1 sena venire riconosciuti

Nello e Carlotta Dell’Isola al TG1

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono stati due concorrenti di una delle passate edizioni di Temptation Island. La loro storia, per fortuna, a differenza di molte altre non è finita lì ma è continuata e proseguita anche quando lei è entrata nel cast del Grande Fratello Vip. Proprio in questa occasione, infatti, il fidanzato le ha fatto una sorpresa chiedendole se volesse sposarlo.

Il matrimonio si è svolto ormai diverso tempo fa e subito si era discusso dei primi momenti di difficoltà dei novelli sposi. Tuttavia, la sua amica Samantha De Grenet aveva smentito la questione e in seguito era intervenuta proprio l’ex concorrente di Temptation Island:

“Sono un po’ sconvolta da quello che sta succedendo. La cosa che mi ha sorpresa di più è stata la modalità in cui è stata ripresa l’intervista, usando titoli assurdi.

Ne hanno parlato persino in radio! Sono scioccata! Non smentisco l’intervista perché tutto ciò che è stato scritto è quanto precedentemente da me dichiarato. Una cosa ho trovato eccessiva: i titoli che fanno spaventare la mia famiglia”.

Da quel momento Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno iniziato a vivere una vita matrimoniale tranquilla. In queste ore, però, sono tornati in tendenza su Twitter perché è diventata virale una loro intervista al TG1. Durante il servizio che riguardava il traffico che comporta il rientro dalla vacanza, infatti, sono stati fermati per caso loro due. Qui di seguito il video:

“Arriviamo da Rimini. Siamo stati fuori un weekend”.

in che senso hanno intervistato carlotta dell’is0la e nello al pedaggio dell’autostrada al tg1

sentendomi male pic.twitter.com/SC9h152uWw — matteo (@lvstit) August 20, 2023

Ciò che più ha divertito il web è che la giornalista che li ha intervistati non sembrerebbe averli riconosciuti, in quanto nel servizio non si fa menzione della loro identità.

Seguiteci per non perdervi tante altre news.